Manche. Il a été élu Tattoo Model France 2024

Dominique Baudry, facteur âgé de 38 ans dans le secteur d'Equeurdreville-Hainneville près de Cherbourg, est devenu le dimanche 7 janvier dernier Tattoo Model France grâce aux votes du public puis du jury. Cette véritable passion est venue très jeune chez ce trentenaire habitant à Acqueville, dans La Hague, qui compte aujourd'hui 16 tatouages.

Dominique Baudry est passionné par la photo et les tatouages. - Dominique Baudry

Le concours national lui a permis de gagner un voyage à Miami en janvier 2025. Il s'envolera avec les organisateurs de cette compétition et sa compagne. Dans ses projets, Dominique Baudry, qui a participé l'an dernier au Big Show de Jarry sur France 2, compte mener des shootings photos dans la région comme par exemple à Caen ou à Cherbourg.

Sa victoire au concours : sa réaction

Ce concours, Dominique Baudry ne pensait pas le gagner. Il y a participé "sans pression". Selon lui, il y avait un favori qui se détachait, un ancien candidat de Secret Story.

Dominique Baudry a 16 tatouages. - Simon Gosselin @chubbycoon

Son premier tatouage

Son premier tatouage, à 23 ans, était un tribal. Motif qu'il a ensuite remplacé. Passionné de photo et de shootings, le trentenaire a multiplié les réalisations grâce au travail d'artistes comme Aymeric Picot, photographe et vidéaste à Cherbourg. Ses motifs racontent pour la plupart une histoire et ont un lien souvent avec la pop culture, un domaine qui le passionne. Un tatouage renvoie aussi vers ses proches.

Les projets 2024 de Dominique Baudry

