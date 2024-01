Musique. Deux fans de Madonna portent plainte contre la star à cause de ses retards sur scène

Madonna (bientôt) au tribunal !

Michael Fellows et Jonathan Hadden attaquent au civil la reine mondiale de la pop, le géant des concerts Live Nation et le stade de Brooklyn Barclays Center en demandant réparation financière pour des retards de deux heures à ses spectacles de décembre dernier.

En effet, lors de son premier show donné au Barclays Center de New York le 13 décembre dernier, Madonna est montée sur scène à 22h50 au lieu de 22h à cause de "problèmes techniques". Le concert s'est terminé vers une heure du matin, certains spectateurs se donc retrouvés sur le carreau, face au manque de transports en commun à cette heure tardive.

C'était le cas pour Michael Fellows et Jonathan Hadden, qui poursuivent aujourd'hui Madonna en justice pour ses retards à répétition sur scène. Ils accusent la diva, le Barclays Center et Live Nation de "pratiques commerciales déloyales, inadmissibles et/ou trompeuses" dans le cadre d'une plainte déposée ce mercredi devant la cour fédérale de Brooklyn, comme le relaie Variety.

"Madonna a fait preuve d'une difficulté désinvolte à assurer un concert complet et dans les temps, et les accusés étaient conscients que toute déclaration quant à l'heure de début d'un spectacle constituait, au mieux, une spéculation optimiste", détaille la plainte, qui pointe du doigt "le long historique des concerts [de Madonna] qui commencent en retard".

Michael Fellows et Jonathan Hadden rappellent d'ailleurs que cet incident n'est pas anodin : "Tout au long de son 'Rebel Heart Tour' de 2016 et du 'Madame X Tour' de 2019 et 2020, et même sur les tournées précédentes, Madonna a continuellement débuté ses concerts avec plus de deux heures de retard". C'est ce qu'il s'était également passé lors de la première date parisienne du "Madame X Tour" au Grand Rex, fin février 2020 : le concert avait débuté sur les coups de minuit et s'était achevé vers 2h30 du matin.

Pour les plaignants, il s'agit là d'une "publicité mensongère" et de "fausses déclarations négligentes".

Vont-ils remporter leur procès face à la star internationale ?