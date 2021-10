Les grandes tournées de 2012

Justice

1er janvier - 26 avril

Australie, Asie, Europe, Amérique du Nord

Le duo français Justice, composé de Gaspard Augé et Xavier de Rosnay, amorceront la tournée à l'appui d'Audio, Video, Disco, leur nouvel album, le jour de l'an à Sydney. Après trois autres dates en Australie, ils se produiront au Japon, à Osaka et Tokyo. Puis ce sera le tour de la France et du Royaume-Uni (Paris, Toulouse, Londres, Manchester) avant l'Amérique du Nord à compter du 16 mars (notamment New York, Las Vegas et Vancouver).

Myspace

M83

1er janvier - 19 mai

Amérique du Nord, Australie, Europe

Le producteur français M83, alias Anthony Gonzalez, présentera son album Hurry Up, We're Dreaming lors d'une série de dates, dont deux à guichet fermé au Club Nokia de Los Angeles en janvier, et des escales au Royaume-Uni, en Australie et en Europe (Paris, Milan, Lille, Lausanne). Le 22 avril, il sera à San Francisco. 21 concerts américains suivront, jusqu'au 19 mai à Dallas.

myspace.com/m83

Red Hot Chili Peppers

20 janvier - 10 septembre

Amérique du Nord, Europe, Moyen-Orient

C'est d'une tournée gigantesque que les Red Hot Chili Peppers suivront leur dixième album, I'm With You. Après une série de dates en Europe en décembre, le groupe lancera le 20 janvier à Sunrise, en Floride, l'étape américaine de la tournée, qui s'achèvera le 16 mars à Little Rock, dans l'Arkansas. Le 23 juin, il fera escale à Stevenage Herts, au Royaume-Uni, puis à Paris, Berne, Moscou, Varsovie et Sofia, entre autres. Fin de l'odyssée à Tel Aviv, le 10 septembre.

redhotchilipeppers.com

The Black Keys

23 janvier - 24 mars

Europe, Amérique du Nord

Les Black Keys ont sorti leur nouvel album, El Camino, le 5 décembre, et le feront suivre d'une tournée européenne de douze dates qui commencera à Anvers le 23 janvier. Après des escales à Paris, Hambourg, Zurich et Londres, le groupe sera rejoint par les Arctic Monkeys pour une tournée des stades américains dont la date inaugurale du 2 mars à Cincinnati sera suivie de 14 concerts (notamment à Boston, New York, Montréal et Toronto). Des dates supplémentaires devraient être annoncées.

theblackkeys.com

Florence + The Machine

24 janvier - 14 juillet

Amérique du Sud, Europe, Australie

Le groupe anglais Florence + The Machine défendra son nouvel album, Ceremonials, lors d'une tournée commençant le 24 janvier au Brésil, où trois concerts sont prévus dans le cadre du Summer Soul Festival. Le 2 mars, le groupe sera à Dublin, en prélude à une série de concerts au Royaume-Uni. Puis Munich, le 23, et le reste de l'Europe jusqu'au 14 juillet, à Lisbonne. L'Australie accueillera Florence Welch et ses acolytes du 17 au 28 mai (Perth, Melbourne, Sydney).

florenceandthemachine.net

Roger Waters

27 janvier - 14 juin

Australie, Amérique

Roger Waters présentera le grand spectacle construit autour de The Wall en Australie et en Amérique: après Perth le 27 janvier, 13 concerts suivront en Australie, dont trois à Auckland et quatre à Melbourne. Puis 37 concerts en Amérique du Nord à compter du 27 avril. Aux guitares: Snowy White et Dave Kilminster, à la basse: GE Smith, au clavier: Jon Carin, à l'orgue: Harry Waters, et à la batterie: Graham Broad.

rogerwaters.com

Radiohead

27 février - 15 juillet

Amérique du Nord, Europe

Le groupe de rock Radiohead donnera la version live de The King of Limbs, son dernier album, avec sa première tournée depuis 2008. En Amérique, elle commencera le 27 février à Miami pour s'achever le 18 avril à Mexico. Le 30 juin, Radiohead sera à Rome, en prélude à huit concerts européens dont deux à Berlin. Point final (pour l'instant), le 15 juillet à Lisbonne.

radiohead.com

Elvis Costello

10 avril - 10 juin

Amérique du Nord, Australie, Europe

Elvis Costello présentera son "Spectacular Spinning Songbook" en Amérique du Nord à partir du 10 avril, d'abord à Vancouver, puis à Los Angeles et Melbourne, entre autres, avant de s'en aller pour Dublin le 9 mai. Après 12 concerts au Royaume-Uni, il traversera le vieux continent en s'arrêtant notamment à Paris le 29 mai. Cette tournée s'achèvera à Reykjavik le 10 juin.

elviscostello.com

Coldplay

17 avril - 22 septembre

Amérique du Nord, Europe

Coldplay sera en tournée en Amérique du Nord pour la première fois en trois ans. Elle commencera à Edmonton le 17 avril pour s'achever à Los Angeles les 1er et 2 mai. L'Europe suivra en deux temps: d'abord du 18 au 26 avril, puis du 28 août au 22 septembre (Copenhague, Stockholm, Paris, Prague, entre autres). De retour fin juin aux Etats-Unis, le groupe s'arrêtera au Texas et sur la côte est. Puis Toronto le 23 juillet, et six dates comprenant des escales à Boston et Chicago. Fin du voyage à St. Paul, dans le Minnesota, le 11 août.

coldplay.com

Bruce Springsteen

13 mai - 28 juillet, d'autres dates en attente

Monde

Accompagné de son E Street Band, Bruce Springsteen s'arrêtera à Barcelone, Paris, Prague, Lisbonne, Zurich et Londres avant de partir pour la Scandinavie où il donnera plusieurs concerts à guichet fermé. De retour aux Etats-Unis, il se produira au festival SXSW qui se tiendra à Austin, au Texas. Des dates supplémentaires devraient être annoncées.

brucespringsteen.net

The Stone Roses

14 juin - 8 août

Europe, Asie

Les Stone Roses, l'un des groupes les plus importants de la scène mancunienne des années 80, se reforment pour une tournée qui commencera à Hultsfred, en Suède, le 14 juin. Des concerts sont prévus au Royaume-Uni, en Espagne, au Japon et en Norvège jusqu'au 8 août. Le groupe jouera aussi à Heaton Park (Manchester), du 29 juin au 1er juillet. Les deux premiers concerts ont affiché complet en une heure. Les Stone Roses seront les têtes d'affiche de trois festivals: Benicassim, T In The Park en Ecosse et Fuji Rock au Japon.

thestoneroses.org



Pearl Jam

22 juin - 10 juillet

Europe, d'autres dates en attente



Pour fêter son 21e anniversaire, Pearl Jam partira en tournée au Royaume-Uni et en Europe à l'été prochain. Coup d'envoi à Manchester le 20 juin. Ligne d'arrivée le 10 juillet à Copenhague. Entre les deux, des escales au Pays-Bas, en France, en Allemagne et en Suède. Le Festival de l'île de Wight les accueillera (aux côtés de Bruce Springsteen et Tom Petty), ainsi que Rock Werchter (Belgique), et le Main Square Festival (France).

pearljam.com