Normandie. SNCF : des week-ends perturbés jusqu'à cet été entre Paris et Caen

Les voyageurs de la ligne Paris-Cherbourg vont encore grogner. En raison de travaux de modernisation du tunnel de Rolleboise à Bonnières, en région parisienne, le trafic SNCF entre la capitale et Caen va être perturbé pendant onze week-ends, jusqu'à cet été. Dès ce week-end des 27 et 28 janvier, la ligne sera interrompue.

Des temps de trajet rallongés et des correspondances

Les travaux les plus importants interviendront ensuite en mars et avril. Le calendrier a été dévoilé par la SNCF. Sont concernés les week-ends des 3-4 et 24-25 février, tous les week-ends de mars sauf celui des 24-25, les week-ends des 13-14 et 20-21 avril, celui des 25-26 mai, ainsi que le week-end des 22-23 juin. Ainsi, les temps de trajet vont être rallongés. Pour rejoindre Paris, il faudra parfois doubler voire tripler son temps de parcours, qui passera alors de 2h15 (direct) à 5h voire 6h, comprenant une ou plusieurs correspondances. Par exemple, il faudra parfois changer de train à Argentan, Dreux ou Rouen. Des bus de substitution seront mis en place. L'impact des travaux est à retrouver sur le site Nomad.