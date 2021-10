Les sangsues du CHU vous veulent du bien

L’Hirudo medicinalis, dite sangsue, fait l’objet d’une prescription médicale comme n’importe quel médicament. “Nous les utilisons depuis au moins cinq ans, affirme Martine Damade, cadre de Santé au CHU de Rouen. Je les ai découvertes par le biais du Docteur José Goncalves, qui les avait vues employées ailleurs et a décidé de le mettre en pratique ici. Il y a d’abord eu un mouvement de recul et un peu d’appréhension au sein de l’équipe. Cependant, depuis que nous utilisons cette technique, je n’ai jamais vu un patient refuser qu’on lui administre des sangsues. Il y a bien sûr tout un travail de présentation du procédé et d’explication qui se fait en amont. Mais lorsqu’il s’agit de la réussite d’une greffe ou d’une implantation, les patients n’hésitent pas. ”



Un partenaire précieux des chirurgiens

Ces sangsues sont employées dans le service SOS Mains du CHU de Rouen. “Elles aspirent le sang qui engorge les lambeaux ou les doigts réimplantés. Nous les achetons 7 à 8 € pièce à la pharmacie qui se les procure dans deux élevages : l’un se trouve à Caen, l’autre à Bordeaux. Nous avons constaté que celles de Bordeaux étaient plus voraces.”

En attendant d’être prescrites, les petites bêtes sont stockées dans un bocal d’eau minérale où elles n’attendent qu’une chose : manger. Autant dire qu’elles n’hésitent pas lorsqu’on leur présente leur repas ! Apposée sur l’endroit à draîner, la sangsue se fixe par la tête grâce à trois petites dents. Elle libère alors de l’hirudine : un anti-coagulant qui contient également de l’anesthésiant. Le patient, lorsqu’il a sa sensibilité, ressent à peine l’équivalent d’une rapide piqure d’ortie.

Une fois rassasiée, la sangsue, qui est devenue aussi grosse qu’un pouce, se détache d’elle-même. Elle est alors placée dans un bocal réservé aux déchets à risque, car elle est gorgée de sang, puis renvoyée à la pharmacie où elle sera euthanasiée. Après plusieurs années, les résultats parlent d’eux-mêmes : “force est de constater que cela fonctionne.”

Anne Letouzé

(Photo : CHU de Rouen)