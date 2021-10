La chirurgie au secours de l'obésité au CHU Charles-Nicolle

Ne se fait pas opérer qui veut : l’indice de masse corporelle (IMC = poids/taille2) doit être égal ou supérieur à 40, quand la normale se situe environ à 25. Enfin, ces interventions n’ont pas pour seul objectif la perte de poids. “Nous voulons diminuer les maladies associées à l’obésité comme le diabète ou l’hypertension artérielle, qui réduisent l’espérance de vie de ces patients”, explique le Pr Michel Scotté, chirurgien au CHU Charles-Nicolle.

La pose d’un anneau gastrique est l’intervention la plus connue, mais la moins pratiquée au CHU. Les plus courantes sont la “sleeve gastrectomy”, ou le “bypass” qui consiste à enlever une partie de l’estomac et entraîne une diminution de l’absorption des aliments. Deux ans après l’intervention, les patients perdent en moyenne 60 à 70 % de leur excédent pondéral. Des bons résultats possibles uniquement si le patient, après l’opération, reprend une activité sportive et retrouve une alimentation équilibrée.