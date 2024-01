Cherbourg. Une voiture finit dans la vitrine d'un commerce en plein centre-ville

Vendredi 12 janvier, peu après 2h du matin, une voiture a fini sa course dans la vitrine du commerce Fleurs et saveurs situé dans le centre-ville de Cherbourg, place de la Fontaine, près du carrefour des rues Christine et François-La-Vieille.

Le conducteur en fuite

La voiture arrivait probablement de la rue François-La-Vieille. Le ou la conductrice, qui a pris la fuite, est recherché par la police. Le gérant du magasin a été prévenu par les forces de l'ordre et a sécurisé les lieux avec l'aide de la police municipale. Le magasin reste ouvert.