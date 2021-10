Anne Robillard sera à la Fnac de Rouen le jeudi 7 avril à 17h, pour la sortie de son livre "les Héritiers d'Enkidiev". Auteur francophone d'heroic fantasy la plus lue dans le monde et en France avec plus de deux millions d'exemplaire vendus, Anne Robillard signe un nouvel opus de la saga des Chevaliers d'Emeraude. Rendez-vous à la Fnac pour cette rencontre hors du commun !