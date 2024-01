[Vidéo] Cherbourg. Des drones utilisés au port pour faire face aux intrusions de migrants

L'annonce avait été faite juste avant les fêtes de fin d'année. Le préfet de la Manche a décidé de renforcer le dispositif de sécurité au port de commerce de Cherbourg, et notamment dans la Zone d'accès restreint (ZAR) du terminal transmanche, pour faire face aux tentatives d'intrusions de migrants. Il avait alors autorisé l'utilisation de drones avec fonction thermique. Il y en a deux au total mais ils ne peuvent pas fonctionner en même temps au sein du port. Ils peuvent servir de jour et de nuit.

Jusqu'à 120 mètres de haut

Ce nouvel engin d'une valeur d'un peu plus de 6 000 € l'unité est utilisé depuis ce lundi 8 janvier. Deux policiers sont devenus des télépilotes après une formation à Nîmes pendant 15 jours puis à Calais pendant trois jours. La règlementation autorise les drones à voler jusqu'à 120 mètres de hauteur. Ils ne peuvent pas être utilisés en cas de fortes rafales de plus de 70 km/h.

En cas de besoin opérationnel, il est possible de déroger à la règle et de faire voler ces engins plus haut. Les policiers qui se servent des drones doivent aussi faire attention à la collision avec les goélands "curieux" de ces nouveaux engins. "Nous devons vite monter et vite descendre pour éviter de les percuter", ajoute le brigadier-chef Anthony de la police nationale.

Les migrants passent par les enrochements

Aujourd'hui, avec l'arrivée de clôtures plus grandes autour du port, les migrants passent désormais la plupart du temps par les enrochements qui servent aussi de cache. Selon Hugues Toulliou, commandant divisionnaire de la direction interdépartementale de la Police aux frontières (PAF), environ 80 migrants dont une majorité d'Afghans sont actuellement à Cherbourg.

Une expérimentation de trois mois

Le préfet de la Manche rappelle que les migrants s'exposent à des risques de chutes et de blessures graves. Selon la préfecture, ces tentatives d'intrusions pourraient s'aggraver d'ici l'automne 2024, avec la mise en place de l'autoroute ferroviaire entre Cherbourg et le sud de la France.