Rouen : avis de tempête au conseil municipal

“On aurait dû faire payer l’entrée”, ironisait, amusé, un conseiller municipal de Rouen, vendredi 1er avril, dans les couloirs de l’Hôtel de Ville. Et pour cause, le dernier conseil municipal a été mouvementé : des anti-nucléaires aux comédiens mécontents, en passant par des parents d’élèves inquiets, la salle du conseil avait fait le plein.



Les Verts quittent l’exécutif

Pour couronner le tout, le groupe Europe Ecologie Les Verts, présent dans l’exécutif aux côtés des socialistes et des communistes depuis 2008, s’est officiellement désolidarisé de l’équipe de Valérie Fourneyron. Les Verts ont reproché aux socialistes de les avoir isolés au sein de l’exécutif. Renforcés par leurs bons résultats aux élections cantonales, les écologistes ont ainsi repris leur indépendance, tout en demeurant dans la majorité.

Face à la suppression de postes annoncée dans les établissements scolaires Maurice Nibelle, Jules Ferry, Jean de La Fontaine, André Pottier ou des Sapins, plusieurs dizaines de parents d’élèves, accompagnés d’enfants, ont également pris la parole. Soutenant le mouvement, l’équipe municipale s’est engagée à contester les fermetures auprès de l’inspection académique.

En revanche, elle n’a pas bougé d’un iota quant à sa décision de diminuer de 22 000 € les subventions accordées au Théâtre de la Canaille, réputé pour ses cours particuliers. Appuyés par l’opposition et les Verts – sur tous les fronts –, le comité de soutien du théâtre s’est ému des conséquences d’une telle diminution de subventions sur une structure très impliquée dans la diffusion du théâtre à Rouen. Une pétition de 2 660 signatures a été remise à Valérie Fourneyron. En vain. Le maire a assumé son choix et “son courage politique”, prônant une meilleure répartition territoriale de la politique culturelle, “dont le budget est en hausse”.

Du côté des délibérations attendues, le conseil municipal a voté pour la construction d’une école, d’un gymnase et d’un centre de loisirs, rue des Murs-Saint-Yon, rive gauche.