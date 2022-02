Camille Lelièvre : la passion de la création

A presque 24 ans, Camille s'est lancé un pari audacieux. Celui de réussir à vivre de sa passion : la création. Sa mère, Mélie, l'aide 'dans l'ombre”. Au fond du jardin de leur maison familiale, les deux femmes ont transformé un petit local en véritable laboratoire, La Fleur des délices. C'est là que Camille passe des heures à expérimenter et créer ses recettes. Si cette dernière est aujourd'hui certaine que c'est dans la pâtisserie qu'elle s'épanouira, cela n'a pourtant pas toujours été le cas. 'Après mon bac, j'ai voulu passer un brevet d'éducateur sportif. Je faisais du patinage artistique depuis seize ans”, explique la jeune femme. Mais rapidement, elle fait demi-tour. La désillusion passée, elle entreprend un BEP pâtissier en un an. 'Ca a été révélation.” Auprès d'un maître d'apprentissage, elle acquiert les bases. Ses aptitudes feront le reste.

Salon de vie

Pour parfaire sa formation et répondre à son “envie de se lancer vite”, Camille suivra aussi une formation de gestion d’entreprise. “Il ne me manquait plus que le matériel. L’héritage que ma laissé mon père à son décès m’a permis d’investir”. Aujourd’hui, la pâtissière propose une carte pleine de surprise tant dans le sucré que dans le salé. “Je travaille sur commande pour les particuliers, les entreprises et les professionnels. Mais je ne suis pas traiteur ”, relate Camille Lelièvre. “Chez moi, il est aussi tout à fait possible de commander simplement le gâteau du dimanche”. A terme, Camille rêve d’ouvrir un salon de thé, enfin “un salon de vie” ...

Renseignements : http://www.wix.com/patisseries/lafleurdesdelices



