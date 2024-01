Orne. Neige: les transports scolaires sont interdits

Suite à la dégradation des conditions météorologiques dans l'Orne, Météo France a rehaussé la vigilance au niveau orange " neige-verglas " à 6h, mardi matin 9 janvier. L'épisode neigeux qui a débuté durant la nuit va se poursuivre dans la journée. Des hauteurs de 1 à 3 centimètres sont encore attendues faisant monter les cumuls totaux autour de 5 à 8 centimètres notamment dans le Perche et le nord du département.

Sébastien Jallet, préfet de l'Orne, a activé le centre opérationnel départemental (COD) et réuni l'ensemble des services et acteurs impliqués afin de suivre l'évolution de la situation et coordonner les actions des services.

S'agissant des routes, le préfet de l'Orne, en lien avec le préfet du Calvados, a pris un arrêté d'interdiction du trafic des transports scolaires sur la journée du 9 janvier.

Un arrêté d'interdiction de circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes a été pris sur l'ensemble du département jusqu'à nouvel ordre.

Les services techniques des principaux gestionnaires routiers sont à pied d'œuvre depuis la nuit, et vont circuler toute la journée pour mener des actions préventives et de curage afin de limiter les impacts de l'épisode neigeux sur le réseau. Les conditions de circulation se dégradent et deviennent difficiles voire très difficiles sur certains secteurs.

En parallèle de la vigilance orange, le département reste placé en vigilance jaune " grand froid ".