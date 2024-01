Cadeaux. Gagnez votre robot aspirateur-laveur sur Tendance Ouest

Cette semaine, tentez de remporter le robot aspirateur-laveur de sol "Roomba". Avec son aspiration puissante, ses brosses latérales et ses lingettes pour un nettoyage impeccable, il vous libérera des tâches ménagères.

Votre robot aspirateur et laveur de sols connecté au Wi-Fi offre une aspiration et un lavage simultanés. Il personnalise le nettoyage, nettoie en lignes droites et est compatible avec les assistants vocaux. Le Roomba Combo combine l'aspiration des sols durs et des moquettes avec une lingette humide multimode pour des sols propres au quotidien. Son design 2-en-1 et sa compatibilité avec Google Assistant et Alexa font du Roomba Combo une solution intelligente pour un nettoyage efficace. Livraison gratuite sur toutes les commandes de robots.

Pour participer, envoyez par SMS TO au 7 11 12 (3 x0,65€ + coût d'envoi). Ecoutez Tendance Ouest cette semaine et transformez votre quotidien en éliminant les corvées pour l'année !

Tirage au sort, ce vendredi 12 janvier 2024 à 7h45 dans Normandie Matin.