Tennis. Jules Marie affronte Benoît Paire à l'Open d'Australie

Les qualifications pour l'Open d'Australie de tennis débutent lundi 8 janvier. Vainqueur de l'Open de Caen en 2021, le Caennais Jules Marie s'est lancé dans une reconquête au tournoi ATP. Le tennisman aux 108 000 abonnés sur Youtube dispute les qualifications à l'Open d'Australie. Il devra se défaire d'un gros morceau dès le premier tour puisqu'il affrontera le Français Benoît Paire, dans la nuit de lundi à mardi.

Gros morceau pour Jules Marie et Alice Robbe

Retombé à la 117e place mondiale, l'un des joueurs les plus populaires en France tente de revenir dans le top 100. Le Normand, quant à lui, a déjà battu son compère lors de l'Open de Caen en 2019.

Dans le tableau féminin, la Manchoise Alice Robbe, licenciée à Mondeville, affrontera la Suisse Jil Teichmann, 130e au classement WTA. La Normande Alice Robbe s'était arrêtée aux portes de Roland Garros en mai dernier et avait aussi goûté à l'US Open et Wimbledon quelques mois plus tard.

Quand voir les matchs ?

Les matchs des deux Normands se joueront dans la nuit de lundi 8 à mardi 9 janvier à trois heures du matin, heure française.