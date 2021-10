La Crea a un plan pour améliorer l'habitat

“Nous souhaitons un développement équilibré du logement”, a expliqué Laurent Fabius, le président de la communauté d’agglomération (Crea), lundi 4 avril, avant la réunion du dernier Conseil consultatif de développement, chargé d’examiner tous les grands projets de l’agglomération. Pour la période 2012-2018, la Crea va ainsi consacrer 8 millions d’euros par an dans le cadre de son Programme local de l’habitat.

L’objectif : soutenir la production de logements, déjà élevée, et leur réhabilitation. “Il faut attirer et maintenir la population dans notre territoire”, a justifié Hubert Wulfranc, vice-président en chargé de ces questions. La Crea espère ainsi développer l’habitat social et l’offre générale, et maîtriser les prix de l’immobilier tout en stimulant les investissement en faveur des économies d’énergie. Vaste ambition. Entre 2000 et 2008, 17 000 nouveaux logements ont vu le jour dans l’agglomération.