Acmé Ak-mé pour guérir de la douleur

La Hangar 23 accueille le 12 avril prochain, un spectacle de danse, à la charnière entre la danse contemporaine, le hip-hop et le buto, une danse née au Japon des traumatismes laissés par la seconde guerre mondiale. Ce spectacle, créé par Karim Amghar, interprète et chorégraphe, est né de la réécriture d’un premier solo Miroirs de l’âme. C’est à Rouen que le créateur-interprète viendra donner son spectacle pour son avant-première nationale.

Au fil de ce solo, qui se décompose en quatre temps, l’interprète retrace les moments-clés de sa vie. Par la danse il tente également de soulager sa douleur suite à la perte de sa mère, son frère et enfin son père. Les mots ne peuvent rendre sa douleur, c’est donc à travers la danse que Karim Amghar exprime ce qu’il ressent.



Pratique. Acmé Ak-mé de Karim Amghar, mardi 12 avril, 20h30. Hangar 23, Boulevard Emile Duchemin. Tarifs : 12 € / 16 €. Réservations : 02 32 18 28 10 ; www.hangar23.fr