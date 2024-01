Normandie. La Manche et l'Orne en vigilance orange pour pluies et inondations

Les départements de l'Orne et de la Manche ont été placés en vigilance orange pour pluies et inondations à compter de ce mardi 2 janvier, minuit. Les trois autres départements normands, le Calvados, la Seine-Maritime et l'Eure, restent en alerte jaune pour ce même phénomène.

Des cumuls de pluie importants

Une perturbation pluvieuse aborde la façade atlantique. Selon Météo France, l'activité de celle-ci persistera tout au long de la nuit ainsi qu'une bonne partie de la journée de mardi, avec des pluies continues engendrant des cumuls importants. "Sur l'épisode, des cumuls entre 40 et 60 mm sont attendus en l'espace de 24h", poursuit Météo France. "Ces précipitations interviennent par ailleurs sur des sols déjà saturés." Les sept autres départements concernés par l'alerte orange sont le Pas-de-Calais, le Finistère, le Morbihan, la Mayenne, la Sarthe, la Loire-Atlantique et la Vendée.

Par ailleurs, les cinq départements de Normandie restent placés en vigilance jaune pour des risques de vent violent et aussi de crues (sauf la Seine-Maritime).