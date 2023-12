Astrologie.. Votre horoscope signe par signe du dimanche 31 décembre

Bélier

On adore votre compagnie parce que vous êtes drôle et que vous êtes un atout dans une fête ; c'est pourquoi vous avez reçu plusieurs invitations.

Taureau

S'il y a bien une chose dont vous aurez besoin aujourd'hui et ce soir surtout, c'est de ne pas être seul, de vous sentir affectueusement entouré et de pouvoir satisfaire votre gourmandise.

Gémeaux

Les petites choses simples feront votre bonheur en ce jour de réveillon, un bon repas, une délicate attention !

Cancer

Peut-être avez-vous une tradition, qu'elle soit familiale ou autre ? En tout cas, on a l'impression que vous ne serez pas libre de votre temps…

Lion

Si vous allez faire la fête, ce sera probablement dans le but de rencontrer quelqu'un avec qui vous aurez envie d'aller au bout de la nuit.

Vierge

Même si ce n'est pas votre jour favori, vous ferez au mieux pour être de la fête et vous ne le regretterez pas !

Balance

Vous ne ferez pas dans le banal, peut-être que vous ferez vraiment la fête, ou que vous serez très loin de votre base habituelle.

Scorpion

Aujourd'hui veillez à ne pas trop en faire ! Sinon vous serez trop fatigué pour profiter de ce soir !

Sagittaire

Vous organiserez l'une des fêtes les plus impressionnantes pour vos proches. Le plaisir dominera largement lorsque vous vous impliquerez dans l'animation.

Capricorne

Même en tant que convive, vous offrirez votre aide pour servir et ramasser, car vous avez besoin de vous sentir utile.

Verseau

Vous rassemblerez famille et amis, et ce sera un brillant exploit que de réunir deux fa­milles et certaines personnes qui ne s'en­tendent pas toujours à merveille.

Poissons

Vous fe­rez preuve de générosité et réchaufferez le cœur de ceux qui en ont besoin même si vous ne les connaissez pas.