Le Havre. Il a été élu meilleur gardien du Mondial U17 : Paul Argney, graine de champion

Paul Argney s'est fait remarquer lors de la dernière coupe du monde de football des U17. Les tricolores ont fini vice-champion du monde face à l'Allemagne, le 2 décembre. Notre jeune normand a particulièrement brillé puisqu'il a été élu meilleur gardien de la compétition.

Pourtant, l'adolescent originaire de Granville (Manche) n'était pas prédestiné au football. "Vers 7 ans, je n'aimais pas trop le foot. Lors d'un tournoi du club de Sartilly, où mon frère était licencié, il manquait un joueur dans une équipe. Mon frère m'a demandé de venir. J'ai cédé. Quand j'ai marqué mon premier but, je me souviens de mon père, super heureux. Ça m'a donné une émotion forte et j'ai eu envie de continuer."

Gardien, un poste à part

Le jeune Paul Argney a essayé différents postes avant de découvrir celui de gardien. "C'est un poste à part. On a tout le jeu face à nous. La communication, c'est à ce poste-là qu'elle est la plus importante." Et il excelle dans la discipline. "J'ai toujours cru en moi et j'ai tout de suite voulu faire une carrière." Conscient de ses atouts, Paul Argney a la réputation d'un grand travailleur. "Tout n'arrive pas tout seul."

Observé alors qu'il jouait à Avranches, le HAC lui a proposé un contrat au sein du centre de formation. "J'ai été très content. C'est un très bon centre, très réputé." En juillet dernier, Paul Argney a resigné un contrat "stagiaire Pro", jusqu'en 2026. Evoluant avec la réserve du HAC et parmi les U19, rejoindre l'équipe première est un objectif pour lui à moyen terme. "Je l'ai dans un coin de la tête mais les gardiens actuels sont très bons. Il ne faut pas brûler les étapes."

C'est en novembre 2021 que notre normand est convoqué pour la première fois en équipe de France. "Pour un joueur, l'équipe de France c'est le graal. Tu représentes la nation. La dernière coupe du monde a été une très belle aventure. On gagne vraiment en maturité." Même s'il a toujours un peu de mal à digérer la défaite contre l'Allemagne, Paul Argney peut être fier d'avoir été élu meilleur gardien de la compétition. Une performance qui l'a exposé médiatiquement. "Je m'y attendais un peu. Je me suis bien entouré. Je ne me mets pas la pression. Je veux me concentrer sur le terrain."

Paul Argney est un bosseur qui devrait marquer le foot français dans les prochaines années.