Colombelles. Madeleines, cakes, financiers… Des produits Jeannette rappelés pour présence de moisissure

L'emblématique biscuiterie Jeannette a-t-elle eu un défaut dans sa chaîne de production ? Selon le site gouvernemental Rappel conso, des madeleines, cakes, financiers et brownies sont rappelés par la biscuiterie basée à Colombelles, en raison d'une suspicion de moisissures à la surface des produits.

Un potentiel danger pour les consommateurs

Certains produits pourraient présenter des défauts de conditionnement ou d'étanchéité dans leur emballage (microfuites, thermoscellage défectueux). "Ces produits ont été fabriqués et/ou conservés dans des conditions ne permettant pas d'apporter de garanties sanitaires satisfaisantes. Ils sont susceptibles de présenter un danger pour la santé des consommateurs", est-il précisé.

Dans un communiqué, l'entreprise détaille les produits potentiellement concernés : les madeleines nature et bio nature, parfumées (agrumes, amande, choco-nature, chocolat, citron, framboise, pomme, yuzu et halloween), les cakes nature et pépites de chocolat, les brownies pépites de chocolat ainsi que les financiers amande ayant une date de durabilité minimale (DDM) jusqu'au 16 janvier 2024.

La procédure de renvoi

Il est conseillé aux utilisateurs de ne pas les consommer et d'envoyer un mail à l'adresse rappel@jeannette1850.com en mentionnant le type de produit acheté, sa dénomination ainsi que le lieu d'achat du produit. Dans la mesure du possible, vous pouvez aussi envoyer des photos des produits concernés. "Ce recensement permettra de procéder au remplacement des produits", précise la biscuiterie.

Pour plus d'informations, l'entreprise invite les consommateurs à appeler le 02 31 70 81 00.