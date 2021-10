Un site web pour le bâtiment durable

Ce site, www.batimentdurable-hn.fr, permet de trouver facilement les professionnels de la filière suivant leur formation et leur expérience. Il est censé répond à une demande croissante du grand public et des professionnels.



Sur le site, les entreprises sont classées en deux catégories : conception de projets (architecte, programmiste, AMO construction durable, maître d’œuvre, BET, économiste de la construction, acousticien, paysagiste) et réalisation de travaux (entreprise générale ou spécialisée, constructeur de maisons individuelles).

Près de 38 entreprises sont déjà référencées et 66 dossiers sont en cours d’instruction.