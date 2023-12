Normandie. Pour Noël, couper son sapin en forêt, est-ce légal ?

Le mois de décembre est déjà bien entamé, les fêtes de Noël approchent, il serait peut-être temps de choisir le sapin sous lequel seront déposés les cadeaux. Aujourd'hui, de très nombreuses options s'offrent à vous pour acquérir ce précieux arbre. L'acheter en magasin, jardinerie ou encore chez un spécialiste reste la solution la plus abordable et la plus classique mais, pour les plus aventuriers d'entre nous, il est aussi tentant d'aller directement en forêt couper le plus bel arbre.

3 ans de prison

Eh bien figurez-vous que c'est totalement interdit par la loi. En effet, les forêts ont systématiquement un propriétaire, que ce soit l'Etat lui-même, les collectivités locales ou encore un propriétaire privé. Couper un arbre en forêt s'apparente donc à du vol, et les conséquences peuvent être très lourdes. Si le diamètre du tronc coupé est inférieur à 20cm, vous risquez une amende de 1 500 euros. Et si son diamètre est supérieur à 20cm, vous vous exposez à une amende de 45 000 euros et à 3 ans de prison.

Si vous voulez malgré tout choisir et couper votre sapin vous-même, une alternative est possible. Des producteurs locaux permettent de le faire comme dans ces trois exploitations :

Manche

Ferme de Cambernon à Bricqueville-la-Blouette.

Les sapins de Chantereyne, 3 chemin du rocher à Tamerville.

Orne

ESB Paysage. 11 route de Vimoutiers, Crouttes.

Seine-Maritime

Jeandin Paysage. 220 rue du Moulin du Traversain, Val-de-Saane.

Une bonne action qui soutient le commerce local et qui éviterait de vous retrouver dans de sacrés beaux draps.