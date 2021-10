Top départ pour le moteur R9M à Cléon

Ce moteur 1.6 dCi, nom de code R9M, annoncé depuis un an, sera doté de technologies habituellement réservées aux moteurs plus haut de gamme. Il va remplacer le 1.9 dCi F9Q et permettra de réduire de près de 20 % les émissions de CO2 des moteurs diesels.

Grâce à ce nouveau venu, Renault et son usine visent à produire, dès 2013, des véhicules très peu polluants. L’usine de Cléon, qui fabriquera 150 000 de ces moteurs, est la première au monde à produire ce type de motorisation.

La région Haute-Normandie s'est engagée financièrement pour que le projet aboutisse.