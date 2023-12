Bonne action. Jeunes Normands, une relation épistolaire avec une personne âgée, ça vous dit ?

A tout juste 21 ans, Lilwen Letondeur a déjà des idées plein la tête. Cette jeune femme a grandi à Granville, près de ses grands-parents avec qui elle entretient des relations privilégiées. C'est durant la Covid que cette bénévole de la Croix Rouge a eu une révélation : alors qu'elle devait joindre des personnes âgées pour quelques instants de discussion, elle a rencontré Jacqueline, 93 ans, seule.

Les deux femmes ont alors noué une grande amitié et Appelle Ta Jacqueline est née. Il s'agit d'une association entièrement gratuite permettant aux jeunes de contacter par lettre des personnes âgées le souhaitant. Pour cela, rien de plus simple, il suffit d'inscrire la personne âgée souhaitant bénéficier de ce service sur le site puis d'envoyer un mail en précisant ses besoins. Par exemple, si elle souhaite évoquer ses souvenirs ou plutôt discuter de l'actualité. Une jolie initiative qui permet de figer l'instant et la pensée des personnes âgées sur un support qui restera.

Figer les souvenirs

Selon Lilwen Letondeur, grande admiratrice de l'écrivaine normande Annie Ernaux, écrire c'est "sauver quelque chose d'un temps où l'on ne sera plus jamais". Une phrase qui résonne totalement avec son initiative. "Les aînés ont tant à nous apprendre, et nous avons tant à leur apporter", souligne-t-elle. Pour Noël, la jeune femme recherche donc des jeunes prêts à écrire une lettre avant le 21 décembre 2023. Là encore, il suffit de s'inscrire par mail sur le site internet de l'association pour devenir bénévole. Une vingtaine d'EHPAD de la région participent à cette action de Noël. Parmi eux, l'EHPAD Pereau Lejamtel de Bréhal ou encore l'EHPAD Le jardin des épices de Pontorson.

En cette période toute particulière, si vous n'avez pas envie d'écrire, vous pouvez toujours apporter votre soutien en faisait parvenir des timbres, des enveloppes ou tout support logistique à cette association au grand cœur.

Pratique. Contact à appelletajacqueline@gmail.com