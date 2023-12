Le Havre. "Si vous pensez qu'il faut être un playboy pour être élu" : Edouard Philippe remporte le prix de l'humour politique

"Si vous pensez qu'il faut être un playboy en France pour être élu, j'ai quand même quelques contre-exemples…". Cette phrase, signée Edouard Philippe, a permis au maire du Havre de décrocher, mardi 5 décembre, le grand prix Presse club, humour et politique 2023, attribué par un club de journalistes. Il l'avait prononcée le 27 mars, sur le plateau de l'émission Quotidien, sur TMC, alors que le présentateur, Yann Barthès, l'interrogeait sur sa spectaculaire transformation physique et son impact potentiel dans la course à la présidentielle 2027.

"Savoir sourire de choses qui ne sont pas drôles"

S'il n'a jamais cité les contre-exemples dont il fait mention (libre à chacun de les trouver…), Edouard Philippe a toutefois réagi, après l'attribution de son prix, au micro de LCP. "De toutes les formes d'humour envisageables dans le monde politique, l'autodérision est probablement la moins dangereuse, a déclaré Edouard Philippe. L'autodérision, c'est aussi savoir sourire de choses qui vous arrivent et qui ne sont pas drôles." Le maire du Havre a vu son physique changer en raison d'un vitiligo, une maladie de peau, et d'une alopécie, entraînant la chute de ses sourcils et cheveux. Des maladies qui ne sont ni douloureuses, ni contagieuses, ni dangereuses, a-t-il souvent rappelé.

En 2019, Edouard Philippe avait déjà été récompensé du Prix de l'humour politique, pour sa réponse à un journaliste qui lui demandait si tout remontait à Matignon. "Non, seulement les emmerdes…", avait répondu le maire du Havre, alors Premier ministre d'Emmanuel Macron.