Renault fabrique son nouveau moteur diesel RM9 à Cléon

Le tout nouveau moteur réalisé par Renault, "ENERGY dCi 130" ou RM9, permettra de diminuer les émissions de CO2 de 20%. Pour arriver à ce résultat, les ingénieurs et techniciens ont travaillé plus de deux ans sur le projet et déposé 15 brevets.

L'accord de fabrication a été donné le 20 mars dernier. Une centaine de personnes travaille pour l'instant à la fabrication de ce nouveau moteur lancé par Renault, "Energy dCi 130". Lorsque la chaîne tournera à plein régime, dès le mois de juillet, 500 personnes seront à l'oeuvre, pour une production de 300 moteurs par jour. Il équipera, notamment, les Mégane et Scénic chez Renault, ainsi que des véhicules de la marque Nissan.

