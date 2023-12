Vire. Ivre, il menace de mort le personnel du Smur et de l'hôpital

Le 12 mars, à Dialan sur Chaîne, le Smur est appelé pour porter secours à un homme inconscient. A l'arrivée des secours, l'homme est revenu à lui. En voyant le chauffeur penché sur lui, l'homme de 21 ans, alcoolisé, se déchaîne, lui donne des coups de pied et le menace de mort. A l'hôpital de Vire où il est conduit ensuite, il réitère, commettant également des violences sur le médecin et l'infirmière des urgences, en les menaçant aussi de mort. L'infirmière est mordue. Elle aura dix jours d'ITT (incapacité temporaire de travail), le conducteur du véhicule de secours huit jours et le médecin six jours.

Pénaliser les autres

Entendu par les policiers, l'homme dit qu'il avait bu et ne souvient plus de rien. Les trois victimes se sont toutes portées partie civile. Leur avocat dira à l'audience de ce jeudi 30 novembre, au tribunal de Caen, qu'elles ont été marquées par ces incidents inadmissibles. Dans son réquisitoire, le procureur explique que le comportement du prévenu est inacceptable et que le fait d'être alcoolisé est une circonstance aggravante et non excusable. Il fait remarquer que le personnel du Smur et les soignants sont là pour sauver des vies et que l'ITT qu'ils ont eue pénalise les autres personnes qui ont besoin des secours et des urgences.

Il déplore l'absence du jeune homme à la barre et réclame une peine de prison ferme. Après délibéré, le prévenu est condamné à 6 mois de prison avec sursis. Les demandes des parties civiles sont recevables. Il devra verser 400 euros au chauffeur de l'ambulance, 500 au médecin et 1 000 à l'infirmière. Il devra aussi régler 2 000 euros pour leurs frais d'avocat.