Plan anti-tabac. Prix des paquets de cigarettes, zones non-fumeurs… Ce qui va changer

Une nouvelle hausse du prix des cigarettes devrait être mise en place dès le 1er janvier 2024. Les prix devraient grimper de 40 à 50 centimes, selon des estimations de la Confédération des buralistes communiquées lundi 27 novembre à l'Agence France Presse. Après une augmentation de plus de 50 centimes en 2021, le prix moyen du paquet de cigarettes n'avait pas évolué en 2022, demeurant aux alentours de 10,50€.

Cette fois encore, la hausse est nette. Une volonté affirmée par le gouvernement de répercuter l'inflation sur le tabac, comme voté au Parlement en 2022. Une volonté guidée également par les chiffres significatifs des décès liés au tabac. Dans son plan contre le tabagisme, le ministère de la Santé rappelle que la France compte encore 12 millions de fumeurs quotidiens, soit "un quart de la population adulte" et que le tabac reste la première cause de mortalité évitable en France, avec 75 000 morts par an.

Ventes de cigarettes (en millions d'unités) et prix annuel moyen du paquet de cigarettes de la marque la plus vendue - Observatoire français des drogues et des conduites adictives

Autre mesure : l'ensemble des plages, des parcs publics et des forêts, ainsi que les abords de certains lieux publics, comme les établissements scolaires, vont devenir des espaces sans tabac, a annoncé Aurélien Rousseau, le ministre de la Santé.

Aussi, les emballages neutres seront étendus aux cigarettes électroniques jetables pour limiter l'attractivité. Par ces mesures visant à "protéger" le public "jeune et très jeune" ciblé par ces "produits colorés et ludiques", l'exécutif espère créer une génération sans tabac d'ici 2032.