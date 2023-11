Cherbourg-en-Cotentin. Trafic de drogue : un point de deal démantelé à La Glacerie, trois condamnations

Trois hommes ont été condamnés à des peines de prison ferme lors d'un jugement en comparution immédiate lundi 27 novembre à Cherbourg. Ils étaient poursuivis pour trafic de drogue.

Une perquisition fructueuse

Tout commence mardi 21 novembre. Les policiers de Cherbourg sont en patrouille à La Glacerie avec Roxy, le chien spécialisé dans la recherche de stupéfiants. Ils interpellent alors plusieurs personnes sur un point de deal, dont une originaire de la région de Lille. Le réseau fonctionne grâce à des commandes sur les réseaux sociaux et une livraison à Cherbourg par des habitants de la commune.

Très vite, une perquisition s'organise chez l'une des personnes arrêtées. Là, les policiers découvrent 11 245€ en liquide, 929g d'héroïne, 568g de résine de cannabis, 157g de cocaïne et une arme d'airsoft. L'intégralité de la saisie se trouve dans l'une des chambres de l'appartement, fermée à clé. A l'intérieur, l'habitant essaye de tout jeter par la fenêtre avant l'arrivée des forces de l'ordre.

Le procès en comparution immédiate

Trois personnes sont ensuite mises en examen et placées en détention provisoire vendredi 24 novembre. Lors du procès, lundi 27 novembre, Mickaël Ould Hadda, 37 ans, a écopé de deux ans de prison dont un an ferme avec obligation de soins, Alexandre Girard, 37 ans, de 17 mois de prison dont sept mois ferme avec obligation de soins et de trouver un emploi, et Adam Berranie, 20 ans, de 18 mois de prison dont 8 mois ferme avec obligation de soins et de trouver un emploi, et interdiction de paraître à Cherbourg. Ils sont retournés en prison à l'issue du procès.