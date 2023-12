Le Havre. Pour Noël, si on offrait de l'art ?

La scène se déroule il y a quelques années, devant la galerie Hamon, au Havre. Un enfant aperçoit des gouzous dans la vitrine et s'exclame "Oh, c'est Jace !". "N'importe quoi", répond sa mère, qui lui tire la manche pour le faire déguerpir. "Il avait pourtant raison, c'était bien une œuvre de Jace", relate Fiona Hamon, troisième génération de galeriste au 44, place de l'hôtel de ville.

"De 7 à 77 ans"

Preuve s'il en est que l'art peut séduire, "comme Tintin, de 7 à 77 ans", dixit Corinne Le Monnier, dans la galerie voisine, située au 149 rue Victor-Hugo. Elle aussi a déjà vu des petites joues se coller à ses vitrines pour admirer les linogravures et lithographies qu'elle y glisse régulièrement. A la faveur du travail des écoles avec les artistes locaux, comme Mascarade, Sire ou Teuthis, mais aussi grâce aux réseaux sociaux, véritables vitrines virtuelles, l'idée de glisser une œuvre d'un artiste local sous le sapin fait son chemin.

"Ce n'est pas la taille qui importe mais que l'œuvre fasse écho

à une part de nous-même"

"A l'époque de mon grand-père ou de mon père, il y avait moins de pièces dans la galerie et elles étaient très chères. Aujourd'hui, en parallèle des œuvres sur toile, on propose des 'prints', ces impressions haut de gamme, numérotées et signées, pour une cinquantaine d'euros. Il y a aussi une sélection d'affiches, livres, stickers, tee-shirts, vinyles ou bombes personnalisés", énumère Fiona Hamon, qui organise même pour Noël un temps fort avec dix-sept artistes, aux halles Coty. "A partir d'un certain âge, on ne sait plus quoi offrir. L'art, c'est moins impersonnel qu'une carte-cadeau", poursuit la galeriste. "En dessous de 50€, cela permet de rendre l'art accessible et de faire des cadeaux aux enfants."

Corinne Le Monnier, l'une des nombreuses galeristes du Havre, propose notamment des sérigraphies du Chat.

Pour Corinne Le Monnier, installée depuis 1983, Noël est "depuis toujours" une période intense, "le moment de toutes les tentations !". Elle aussi tient à proposer "des petites œuvres renouvelées en permanence". La petite galerie, à deux pas de sa vitrine principale, expose "des jeunes artistes qui ont un style, une régularité dans leur travail mais n'ont jamais été présentés, ainsi que des œuvres accessibles comme les sérigraphies du Chat de Philippe Geluck". Pour ces dernières, le large tirage permet de proposer des prix plus abordables. Parfois, c'est le format restreint de l'œuvre qui joue sur le prix, comme pour les photos originales de Christian Richer (éditées à seulement dix exemplaires) ou les linogravures taille carte postale de Sandrine Péron. "Ce n'est pas parce qu'elle est à petit prix que ce n'est pas une œuvre de qualité !", appuie la galeriste. "Notre but est d'intéresser un large public. Les personnes qui franchissent le seuil de la galerie sont d'âges, de cultures ou de milieux différents, c'est cela qui est très réjouissant, sourit Corinne Le Monnier. On peut être subjugué par une œuvre, ce qui importe ce n'est pas la taille mais qu'elle fasse écho à une petite part de nous-même." Ou de la personne à qui on souhaite l'offrir…