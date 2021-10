L'odorat s'expose au Hangar H2O

L’espace de culture scientifique de la CREA s’apprête à recevoir une exposition sur l’odorat. Souvent au second plan dans notre société d’image, le sens olfactif sera cette fois mis à l’honneur.

Né pour sentir emmène par le bout du nez petits et grands à travers un parcours ludique et attractif, qui se divise en 18 modules. L’exposition met ainsi en exergue le pouvoir de ce sens, par le biais d’une découverte pour les plus jeunes, ou d’une redécouverte pour les plus âgés de ce qu’est l’odorat.

Pour aborder ce thème, l’exposition se décline sous l’angle des trois grandes dimensions des odeurs : son intensité, sa tonalité et sa qualité.

Pratique. Expositions Nouveaux nez du 17 avril au 28 mars, de 3 à 6 ans et Nés pour sentir, du 17 avril au 28 août, dès 7 ans, à H2O, espace de science de la CREA, quai de Boisguilbert. Réservation obligatoire sur www.h2o@lacrea.fr ou au 02 35 529 525.