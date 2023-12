Cherbourg-Octeville. Fêtes de fin d'année : la Marine nationale au front

Les militaires de la Marine nationale peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu en cas d'alerte. La plupart d'entre eux sont autorisés à prendre des congés pendant les fêtes de fin d'année pour retrouver leur famille. En général, la Marine nationale s'arrange pour que le bateau puisse accoster à Cherbourg au moment de Noël, la majeure partie des bâtiments étant à quai. Ce sont des périodes où il ne fait pas très beau, la mer ne permet pas de tout faire, comme des sorties ou des entraînements en mer par exemple.

Les sémaphores ou encore le Cross Jobourg (lire par ailleurs) sont mobilisés durant les fêtes avec des permanences et des astreintes assurées comme un dimanche. C'est également le cas dans différents services de la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord. L'Enseigne de vaisseau (EV) Pierre, adjoint à la conduite des opérations depuis un an et demi à la préfecture maritime, installé dans la base navale de Cherbourg, est engagé depuis 14 ans dans la Marine nationale. Son poste consiste à seconder le chef de la conduite des opérations.

"C'est un large spectre, ce service rassemble les opérations de police des pêches et de l'environnement marin, de surveillance des approches maritimes, de l'aide et de l'assistance à des navires en détresse, le sauvetage en mer, ou encore la lutte contre la pollution en mer et le phénomène d'immigration illégale", ajoute-t-il.

Les 24 et 25 décembre,

considérés comme un dimanche

Pour les jours de Noël ou du Nouvel An, les militaires s'arrangent à l'amiable dans leurs services respectifs. "Celles et ceux qui travaillent le jour de Noël ne sont pas mobilisés le jour de l'An, sauf s'ils sont volontaires", précise l'Enseigne de vaisseau Pierre. Les 24, 25 et 31 décembre et le 1er janvier sont considérés comme un dimanche. "Ici, à l'état-major, dans la conduite des opérations, nous travaillons le 24 ou le 25 décembre, mais non les deux jours consécutifs. Nous travaillons de 9 heures à 9 heures pendant 24 heures, où nous sommes physiquement présents à l'état-major. Ici, j'ai choisi de faire le 25… Si vraiment on n'avait personne, un chef désigne."

En journée normale, une vingtaine de personnes sont présentes dans les bureaux. En temps normal, pour une soirée ou une journée de service comme un dimanche, six personnes sont mobilisées physiquement : un officier de permanence, un adjoint et une équipe de quatre autres marins qui assurent la surveillance. Pour les astreintes, "en cas d'alerte, il ne faut pas être trop loin de Cherbourg". De leur côté, les cuisiniers de la Marine s'arrangent pour proposer un repas amélioré à Noël. "Nous rapportons aussi des petites choses comme du foie gras pour que cette journée reste conviviale." Volontaire ce jour-là l'an dernier au sein de l'état-major, l'Enseigne de vaisseau Pierre n'a pas été confronté à une intervention marquante. "S'il y en a une, les marins s'en souviennent toujours. Ils se disent qu'ils étaient présents à Noël au service des autres. Nous veillons pour que d'autres puissent passer un bon moment."