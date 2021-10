Tes vacances à Rouen : le sport

Pendant les vacances de Pâques, la Ville de Rouen et la CREA proposent une offre diversifiée d’activités sportives gratuites ou payantes. C’est l’occasion, pour votre enfant, de découvrir de nouvelles pratiques sportives, de se dépasser, de se mesurer aux autres et de bien s’amuser.

Du 18 au 22 avril, se tiendra la 9e édition du Village des Sports. Encadrés par la Ville de Rouen et les clubs, les enfants de 4 à 13 ans pourront s’initier aux sports dits urbains (roller hockey, cascades urbaines, skate board), à ceux de plein air (tir à l’arc, padel, football américain…), aux jeux de raquette, aux sports aquatiques (water polo, triathlon), pour ne citer qu’eux.

Les adeptes de l’athétisme trouveront leur bonheur. à l’occasion de la 10e édition de l’AggloTour, une initiative du Stade Sottevillais 76 soutenue par la CREA, les jeunes ont la possibilité de découvrir les différentes disciplines de l’athlétisme. Ce projet répond à un triple objectif : « sensibiliser, intégrer les enfants et travailler sur une mixité sociale ». Il s’adresse aux enfants « des quartiers sensibles comme à ceux des milieux ruraux et de classe plus aisée ».

Pratique. Renseignements au 02 35 62 06 79.

AGENDA

« Village des Sports » (Infos. Julien Dubois : 06 14 23 51 76)

. Roller, Roller Hockey, Skate board, cascades urbaines : 18 avril, de 13h30 à 16h30, Parvis de l’Hôtel de Ville

. Tir à l’arc, billard, Padel, football américain, athlétisme, 19 avril, 13h30-16h30, Espace Petite Bouverie

. Baby ping, tennis de table, lutte, gymnastique loisirs, baby gym, football : 20 avril, 13h30-16h30, Centre sportif Pélissier

. Base ball, baby gym, rugby, full contact, gymnastique acrobatique, basket ball : 21 avril, 13h30-16h30, Centre sportif Saint Exupéry

. Jardin aquatique, water polo, triathlon : 22 avril, 13h30-16h30, Piscine Salomon



« Planète vacances sports »

. Tennis de table : stages du 27 au 28 avril, Gymnase Pélisier 3-5 ans, 14h15-15h15 ; 6-9 ans : 15h30-17h

. Lutte 4-8 ans, stage du 26 au mercredi 27, 14h-16h, Gymnase Pélissier

. Patinage 5-10 ans, stages du 26 au 29 avril, 18h15-19h ou 19h-19h45, Patinoire Guy-Boissière

. Leçon de natation pour débutants 6-10 ans, stages du 26 au 28 avril, 13h30-14h15 ou 16h45-17h30

. Roller Hockey 8-12 ans, les 28, 29 avril, 14h-16h, Stade Saint-Exupéry

. Plongée Subaquatique 10-15 ans, stage du 26 au 28 avril, 10h-12h, Piscine Boulingrin