Tickets sports : Les sésames vacances des jeunes Alençonnais

Les tickets sports sont d'ores et déjà diponibles et permettent aux enfants de pratiquer des activités ludiques et sportives durant ces vancances de Pâques. Ils sont gratuits mais indispensables pour participer aux différentes animations.

Grâce à eux, les enfants pourront tester la gym, le foot, le basket, le tennis de table, le judo, la capoiera, l'escrime, la danse africaine et mêm la pêche à la truite et le twirling. A chaque activité correspond un point Tickets (lieu où vous pouvez vous inscrire).

Il suffit de ramener un justificatif de domicile et de remplir sur place une autorisation principale. Retrouvez la liste des activités et les "points-tickets" en téléchargement à la fin de cet article. Les animations sportives se tiendront à Alençon du 10 au 20 avril.

Ecoutez Véronique Ducroq nous parler des tickets sports d'Alençon