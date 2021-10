Tes vacances à Rouen : la découverte du patrimoine

Pour donner le goût du patrimoine aux 4-12 ans, le Service Médiation-Education de Rouen, propose pendant les vacances scolaires des ateliers “patrimoine”. Les enfants, conduits par des guides conférenciers, commencent la séance par une visite originale qui se poursuit à l’Aître Saint-Maclou avec des activités créatives. Pour y participer il faut se préinscrire au 02 32 08 31 05, puis retirer les billets une dizaine de jours avant la date de l’atelier à la Direction du développement culturel, Aître Saint-Maclou, 186 rue de Martainville.

Les Musées municipaux organisent aussi une découverte ludique de l’exposition Baroque en Flandres. Renseignements au 02 35 52 00 62, Musées de la Ville de Rouen - service des publics.

Enfin, tous les sites et musées gérés par le Département de Seine-Maritime ont mis en place des “jeux vacances” pour les 3-11 ans, du 18 au 29 avril, à partir de 14h30. Informations au 02 35 15 69 22.

AGENDA

. Et Patati et Patrimoine : Aître Saint-Maclou, 02 32 08 31 05.

. A chacun son rôle 4-6 ans, 18 avril, 14h-16h30

. L’atelier du Maître Verrier 9-12 ans, les 19 et 20 avril, 10h-12h & 14h-17h

. Je crée mon blason 5-8 ans, 27 avril, 10h-11h30, bibliothèque Simone de Beauvoir, Pôle culturel Grammont, 02 76 08 80 75

. Baroque en Flandre 6-12 ans, 18 avril, 10h-12h, Musée des Beaux Arts Rouen, 02 35 52 00 62

. Mon coffre à trésor égyptien 6-11 ans, 19 et 26 avril, 14h30-16h, Musée des Antiquités, 02 35 15 69 22