Transat Jacques Vabre. Les premiers Class 40 normands sont arrivés en Martinique

Ils étaient les favoris et ont fait la course en tête : Ambroggio Beccaria et Nicolas Andrieu ont franchi la ligne d'arrivée de la Transat Jacques Vabre en première position, jeudi 23 novembre, à Fort-de-France (Martinique), sur Alla Grande Pirelli, le tout premier prototype de course au large 100 % italien. Le duo, déjà en tête de la première manche entre Le Havre et Lorient, remporte la seizième édition en catégorie Class 40 en 18 jours 12 heures 21 minutes et 55 secondes.

Vogue avec un Crohn, premier des Normands

Derrière lui, les arrivées se sont succédé. Le premier bateau normand à atteindre la Martinique est Vogue avec un Crohn, skippé par les Calvadosiens Pierre-Louis Attwell et Maxime Bensa. Ils ont franchi la ligne de cette deuxième manche en 11e position, vendredi 24 novembre.

Les Havrais Guillaume Pirouelle et Cédric Chateau sont arrivés 1h15 après, se classant en 16e position sur cette deuxième étape. Reste désormais à connaître leur classement final au général, le duo ayant bénéficié d'une compensation après avoir été percuté au départ de la première étape, au Havre.

Les Class 40 Legallais, Zeiss-Weeecycling et La Manche - Evidence Nautique sont attendus dans les prochaines heures en Martinique.