Saint-Symphorien-des-Bruyères. Collision entre une voiture et un utilitaire, trois personnes en urgence absolue

Accident. Une voiture et une camionnette se sont percutées jeudi 23 novembre à 8h, à Saint-Symphorien-des-Bruyères. L'accident a fait six blessés, dont deux adolescents de 15 et 16 ans et une femme de 40 ans en urgence absolue.