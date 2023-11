80e D-Day. 44 jeunes recherchés pour faire voyager une flamme de Paris aux Etats-Unis

Vous avez entre 18 et 28 ans et l'envie de vivre une expérience inoubliable, sur fond de devoir de mémoire ? Ce projet est fait pour vous. L'opération Mirror - Flamme de la Liberté est lancée, en lien avec le 80e D-Day. Dans le Calvados, la sénatrice Sonia de la Provôté et le député Christophe Blanchet en sont les ambassadeurs. Le Souvenir français et le Comité du Débarquement sont également investis dans le projet.

Quel est le projet ?

"Nous souhaitons, à travers des lieux de conflits, nous rappeler et honorer ceux qui ne peuvent pas se déplacer", confie Christophe Blanchet. Le 8 mai 2024, la flamme du soldat inconnu, sous l'Arc de Triomphe à Paris, sera prélevée. Cette flamme va ensuite parcourir une partie de l'ouest de la France, avant de se rendre en Grande-Bretagne, puis aux Etats-Unis. Entre le 24 et le 25 mai, elle sera déposée devant la tombe des soldats inconnus au cimetière militaire d'Arlington, en Virginie, où elle restera allumée jusqu'au 6 juin, histoire de boucler la boucle.

44 jeunes sont donc recherchés pour cette aventure. "Il s'agit d'aller au-delà du devoir de mémoire. Ce n'est pas simplement lire un livre d'histoire, c'est vivre cette transmission", poursuit le parlementaire. "Nous entrons dans une nouvelle phase, celle de l'après-témoin. La question de la mémoire évolue, et je pense que la participation des jeunes est incontournable", ajoute Jean Quétier, président du Comité du Débarquement.

Quel itinéraire ?

Le parcours de cette Flamme de la Liberté est bien précis. Le 9 mai, le feu sera prélevé sur la tombe du soldat inconnu, avant que le cortège ne se rende à Saint-Symphorien, ville du créateur de la Voie de la Liberté. Cette voie sera empruntée, en passant notamment par Chartres, Le Mans, Rennes, Saint-Malo, avant de rejoindre la Normandie. Avranches, Coutances, Saint-Lô, Carentan, Sainte-Mère-Eglise et Cherbourg seront traversées, et des étapes sont prévues à Caen, au cimetière américain de Colleville-sur-Mer et à Utah Beach. La route sera faite à bord de véhicules d'époque. Des cérémonies seront organisées.

Cap sur l'étranger

Les 44 jeunes embarqueront ensuite dans un navire de la Brittany Ferry, direction Portsmouth en Angleterre. Ils se rendront à Southwick House puis à Southampton, où ils monteront à bord du Queen Mary 2, qui mettra le cap vers New York. A bord du bateau, les 2 600 passagers seront invités, durant les six jours, à suivre des conférences sur le thème de la Seconde Guerre mondiale. Une fois arrivée à New York, cette flamme, "sans aucun doute accueillie en grande pompe", imagine Christophe Blanchet, sera acheminée à Arlington, près de Washington. Les 44 jeunes resteront quelques jours sur place, puis rentreront en avion à Paris.

Qui peut candidater ?

Il suffit d'avoir entre 18 et 28 ans, d'être Français et de résider dans un des huit départements traversés par la flamme, soit, pour la Normandie, le Calvados et la Manche. Il faut également être disponible en mai, avoir un passeport pour se rendre à l'étranger, mais aussi manifester d'un intérêt pour l'histoire nationale. Pour candidater, vous pouvez envoyer un CV et une lettre de motivation à l'adresse flammedelaliberté@gmail.com. A noter qu'aucune participation financière n'est demandée.

"C'est une chance incroyable pour les jeunes, conclut Christophe Blanchet. Si on m'avait proposé cela quand j'avais cet âge, je me serais lancé sans aucun doute !"