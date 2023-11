Normandie. Prime de Noël 2023 : date, versement, bénéficiaires… On vous dit tout sur cette aide

Emploi. Comme chaque année depuis 1998, la prime de Noël offre un petit coup de pouce aux ménages les plus modestes. Aurore Bergé, la ministre des Solidarités et des Familles, a confirmé qu'elle serait versée à nouveau en 2023. On vous en dit plus.