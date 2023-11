Santé. Méningite : la bactérie potentiellement mortelle attaque la France

Selon l'Agence régionale de la santé de Normandie, les cas de méningite sont en forte augmentation sur l'ensemble de l'année 2023. C'est aussi le cas sur l'ensemble de la France avec 421 cas qui ont déjà été répertoriés entre janvier et septembre 2023, soit une augmentation de près de 36% des contaminations. Les chercheurs expliquent cette hausse par une diminution de l'immunité générale et la baisse de la vaccination contre la maladie : -20 % pour la vaccination contre le méningocoque C lors du premier confinement. Aussi, les méningocoques des groupes W et Y, bactéries à l'origine du déclenchement de la maladie, sont plus nombreux que les autres après la pandémie de Covid.

Les scientifiques constatent que cette nouvelle épidémie de méningite touche particulièrement les 16-24 ans. D'après l'Institut Pasteur, "les souches bactériennes de méningocoques aujourd'hui responsables de méningites ne sont plus les mêmes que celles qui circulaient avant la pandémie et elles ciblent plus de tranches d'âge différentes." Ce retour de la méningite "pourrait bien s'amplifier dans les mois à venir avec l'épidémie de grippe saisonnière", prévient l'Institut Pasteur.

Ce graphique, transmis par l'ARS, montre l'évolution de l'épidémie de méningites sur l'année 2023 en comparaison avec les années précédentes ainsi que les prédictions pour le mois à venir.

"Il ne faut pas oublier que sans traitement, les méningites bactériennes sont quasiment mortelles à 100% et même correctement traitées, la mortalité reste de 10 %. Cela souligne l'importance de la prévention vaccinale", rappelle l'ARS. Dès les premiers symptômes, il est important de se mettre à l'écart des populations et de consulter sans attendre. Maux de tête intenses et violents, intolérance brutale à la lumière et non calmée par des antidouleurs classiques, fièvre (souvent supérieure à 38°C), raideurs dans la nuque, vomissements et douleurs abdominales, extrémités froides et douleurs dans les jambes doivent alerter immédiatement.