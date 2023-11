Miss Normandie . Séances photos, interviews... Wissem Morel prépare son voyage en Guyane

C'est l'un des temps forts de la préparation de Wissem Morel, Miss Normandie depuis samedi 28 octobre. La Vernonaise, qui vit à Rouen, s'apprête à décoller, le 19 novembre, pour la Guyane pour un voyage de presse qui marque le début de la préparation pour le grand concours de Miss France, le 16 décembre. "Je ne suis jamais allé sur le continent américain, je suis très contente", lâche-t-elle dans un sourire. La jeune femme de 21 ans se rend tout de même bien compte qu'il ne s'agit pas exactement de vacances. "C'est un voyage de presse donc il y aura des activités prévues, mais aussi des séances photos pour des magazines, des interventions auprès de journalistes. C'est pour nous mettre en avant", raconte-t-elle. L'occasion aussi d'apprendre à connaître davantage les 29 autres Miss régionales et de créer une certaine cohésion dans le groupe.

L'élocution, "je dois encore la travailler"

Mais pas question pour l'heure de répétition pour le 16 décembre. "Ce sera en rentrant, on ira à Dijon et on aura les répétitions pour le prime pendant deux semaines." La jeune femme, qui a déjà l'habitude de défiler, ne craint pas trop l'apprentissage des chorégraphies. Mais évidemment, à la télévision, au-delà de la traditionnelle peur de la chute, Miss Normandie craint la prise de parole. "On va s'exprimer devant des millions de personnes, donc c'est quelque chose sur lequel je dois encore travailler", raconte-t-elle. Un apprentissage qui se fait déjà à bâtons rompus, aux rythmes des multiples interviews et rencontres avec le public, qu'elle enchaîne depuis son élection. La première séance de dédicace ? "C'est quand même impressionnant, surtout que je suis de nature assez timide. Mais j'apprends. On ne naît pas Miss, on le devient !", raconte-t-elle, savourant modestement et avec aisance sa toute nouvelle notoriété.