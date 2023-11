Cherbourg-en-Cotentin. Un nouveau maire élu, un poste d'adjoint en moins

En conseil municipal mercredi 8 novembre, Catherine Gentile, adjointe au maire de Cherbourg-en-Cotentin, en charge de la culture et du patrimoine, a été élue maire déléguée de Cherbourg-Octeville. Elle succède ainsi à Sébastien Fagnen, devenu sénateur de la Manche. Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin, lui avait proposé ce poste :

Catherine Gentile ne pensait pas devenir maire déléguée de Cherbourg-Octeville

Benoît Arrivé, maire de Cherbourg-en-Cotentin, Catherine Gentile, adjointe au maire à la culture, et Pierre-François Lejeune, adjoint à la sécurité.

Qui est Catherine Gentile ?

Née à Brest, en Bretagne, Catherine Gentile, fille d'un ancien adjoint aux finances à Querqueville, a été enseignante, d'abord professeure de lettres puis documentaliste. Elle a notamment exercé aux collèges de Bricquebec et des Pieux, puis dans les établissements Charcot et La Bucaille à Cherbourg. Etudiante, Catherine Gentile a eu des engagements de militante culturelle et féministe. C'est en 2014 que Benoît Arrivé lui propose le poste d'adjointe à la culture. Agée de 68 ans, cette passionnée de lecture et de bande dessinée a notamment été présidente du festival du livre de jeunesse de Cherbourg.

Les missions principales de Catherine Gentile

Les délégations de maire adjoint de Sébastien Fagnen sont attribuées à Benoît Arrivé pour l'économie locale, Pierre-François Lejeune pour le commerce et Ralph Lejamtel pour le logement et l'habitat. "Un choix selon les délégations actuelles de chacun", précise le maire de la commune nouvelle Benoît Arrivé. On passe donc de 20 à 19 adjoints.