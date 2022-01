Moins de gaz carbonique : Volvo innove

Tout est dans le détail

L’écolo des Scandinaves :

Europe et CO2

Fiche technique :

Pour ne pas avoir à verser son écot à l'écotaxe, une auto neuve doit impérativement émettre plus de 160 g/km de C02. Exit, donc, ces rutilants SUV hauts sur pattes plus souvent qu'à leur tour désignés à la vindicte populaire par leur gabegie énergétique supposée ? Certainement pas, dans la mesure où de subtiles recettes technologiques permettent de se plier aux nouvelles règles.Volvo a ainsi constitué une gamme «DRIVe» qui couvre pratiquement tous les modèles, de la C30 d’accès à la marque à la XC70. Avec des résultats probants. Moyennant quoi la gracieuse XC60 retravaillée dans ce sens, dans sa dernière versions 5 cylindres 2.4 Diesel DRIVe de 175 ch pourtant joufflue, ne rejette que 159 g/km de CO2 aux normes. Un petit exploit !Sur ce luxueux modèle, c’est le petit gain de poids (une cinquantaine de kilos), conjugué à un certain nombre d’améliorations mineures mais exhaustives (diminution des frictions internes, pompage, pression d’injection, compression, réglage du turbo, etc), qui ont permis d’abaisser de 199 g/km de l’exécution 4x4 2.4D 163 ch, à seulement 159 g/km de son pendant 4x2 2.4 175 ch.Mais dans la «collection» DRIVe, à chaque modèle correspond une approche technologique particulière. Ainsi, le passage de 119 à 104 g/km de CO2 sur le coupé compact C30 1.6 Diesel Start/Stop de 110 ch doit en grande partie son non moins étonnant résultat à une meilleure pénétration dans l’air. Avec une grille de calandre pleine, assiette abaissée de 10 mm et carénages aéro variés.D’une façon générale, les Volvo DRIVe se signalent aussi par leurs rapports de boîte allongés, une huile moteur plus fluide, des pneus à faible résistance au roulement.Au volant, on constate surtout, toutes proportions gardées, que le 2.4D DRIVe crache sa puissance comme s’il ne s’était pas mis au pied de l’écotaxe ! Routière à l’aise pour négocier les virages sans roulis prononcé, maniable, voire brillante, ce gracieux SUV suédois illustre à merveille la locution «bien sous tous rapports». Car son 5 cylindres turbo-diesel a beau bien donner le change avec ses 175 ch forts en couple, la XC60 4x2 DRIVe sait aussi espacer judicieusement les ravitaillements : entre 8,4 et 8,6 l./100 au quotidien, sans trop se priver de la pédale de droite. De quoi faire mentir l’idée reçue selon laquelle un SUV est forcément énergivore.Volvo a déjà poussé le bouchon plus loin que les autres, au travers d’un cahier des charges environnemental qui tient lieu d’engagement solennel, surveillant l’impact de chaque Volvo sur l’environnement tout au long de son cycle de vie.: Si la France s’est voulue plus sévère que ses voisins, la «chasse au CO2» est évidemment européenne. La plupart des marques ont donc rapidement mis en place des «labels verts» pour identifier leurs modèles contenant le mieux leurs émissions.Conso moy. mixte norm : 7,8-5-6/10,1-6,1-7,5 l./100. CO2 : 159/199 g/km - Prix : 3 versions essence de 46.350 € (T6 285 ch AWD Geartronic Momentum) à 53.950 € (T6 285 ch AWD Geartronic Xénium). 5 versions diesel (4x2) de 34.350 € (2.4 D 175 ch DRIVe Kinetic) à 43.300 € (2.4 D 175 ch DRIVe Xenium). 8 versions diesel AWD (4x4) de 36.350 € (2.4D 163 ch AWD BV6 Kinetic) à 46.400 € (D5 205 ch AWD Geartronic Xénium).