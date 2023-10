Miss Normandie. Que font les candidates à 24h de l'élection ?

A 24 heures du grand show, pas question de relâcher la pression. Les onze candidates à l'élection de Miss Normandie prévue samedi 28 octobre, au Parc des expositions de Caen, sont dans les starting-blocks. Que font-elles avant de monter sur scène ? Que se passe-t-il en coulisses pour les derniers préparatifs ? La rédaction de Tendance Ouest les a rencontrées dans une salle de sport à Mondeville, en compagnie de Maxime Beaussire, pour une initiation à la boxe.

Notre reportage au sein des dernières répétitions Impossible de lire le son.

Deux heures par jour à répéter les chorégraphies

A quelques heures de la finale régionale, c'est l'heure des derniers ajustements. A commencer par la répétition des chorégraphies. "On passe au moins deux heures par jour à s'entraîner à défiler", explique Léa Hulmann, candidate de Honfleur, dans le Calvados.

Léonie Legentil (Eure) et Léa Hulmann (Calvados) s'entraînent à défiler.

Face au miroir dans la salle de sport, elle soigne sa démarche et répète la fameuse "pose tranche", qui consiste à placer son pied arrière à l'horizontal et l'autre devant à la verticale. "Et pas avec n'importe quels talons. Ils font 12cm tout de même !", rétorque Onéa Rocherauld, de Criqueville-en-Auge (Calvados), pour qui l'apprentissage a été difficile. "Je n'avais jamais marché avec des talons avant cette aventure", précise-t-elle.

• Lire aussi. La Caennaise Erine Maloney tente sa chance une deuxième fois

Outre les défilés, il faut aussi s'exercer à s'exprimer devant un public, puisque 2 500 personnes sont attendues au Parc des expositions. Pour cela, les reines de beauté ont pu obtenir de précieux conseils d'Eric Delaunay, champion olympique de skeet. "Il faut se mettre en condition. On s'imagine sur scène à faire notre discours afin d'être plus à l'aise et la moins stressée possible", explique Léonie Legentil, candidate de l'Eure, pour qui c'est la deuxième participation.

Sport, sommeil, sophrologie

Initiation à la boxe avec Maxime Beaussire, ex-boxeur professionnel normand.

Une grande partie de leur temps est aussi consacrée à faire du sport, à l'image d'une initiation boxe avec l'ex-boxeur professionnel normand, Maxime Beaussire. La veille de monter sur scène, "je vais peut-être pleurer un peu", lâche Inès Lelyon, candidate de la Manche. Le sommeil et l'alimentation sont importants pour Léonie Legentil. "Parfois, on entend qu'il ne faut pas manger la veille, au risque d'avoir un gros ventre. C'est faux, on a besoin d'énergie !", sourit celle qui compte prendre beaucoup de plaisir sur scène. Un retour au calme est nécessaire pour Léa Hulmann. "Ma sophrologue m'a fait quelques audios. Je vais faire ma petite méditation avant de dormir, ça va bien se passer."

• Lire aussi. Rouen. Elles visent la couronne de Miss Normandie 2023

Avec tout cela, elles devraient être fin prêtes à épater le jury. L'élection de Miss France a lieu à 20h samedi 28 octobre, au Parc des expositions de Caen (ouverture des portes à 18h30).