Caen. Candidate, Erine Maloney se sent "les épaules pour devenir Miss Normandie"

Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans l'aventure Miss Normandie ?

"Amandine Petit ! Elle m'a fait rêver, et je me suis dit 'pourquoi pas moi ?'. J'ai eu la chance de la rencontrer plusieurs fois et j'ai lu son livre, très motivant."

Vous aviez déjà tenté l'expérience en 2021, et vous revoilà deux ans plus tard. Pourquoi ?

"La première fois que je suis arrivée, j'avais les mains dans les poches, je ne connaissais pas ce monde-là, mais il m'a plu ! J'ai aimé défiler et me sentir femme. Ça m'a donné confiance en moi, car je suis de nature assez timide et réservée. Je n'ai pas gagné, mais je suis repartie avec un bagage personnel enrichi. Je reviens plus prête, plus confiante, et je sens que j'ai les épaules pour devenir Miss Normandie."

Comment vous préparez-vous

cette fois-ci ?

"Ce n'est pas de tout repos, il y a un véritable investissement personnel. Je me suis préparée comme je percevais le rôle d'une ambassadrice régionale. Je suis allée sur le terrain, me renseignant sur les événements locaux pour aller à la rencontre des Normands."

A quoi ressemble la journée type

d'Erine Maloney ?

"Je n'aime pas la routine. Mes journées sont assez intenses, je fais du sport pour rester concentrée, je m'entraîne à marcher en talons, je révise les chorégraphies… Je m'exerce aussi à répondre à des questions aléatoires avec mes proches."

Pourquoi voter pour vous ?

"Je ne veux pas me comparer aux autres, je laisse le choix aux Normands. Je sais qu'ils ont bon goût, la Normandie est une terre propice aux Miss France."