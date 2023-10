Calvados. Le parc d'éoliennes en mer va prendre forme en 2024 : voici ce qu'il va se passer

En vous promenant sur la côte calvadosienne, vous allez peut-être voir de drôles de manœuvres au large à partir de 2024. D'ici l'été 2025, 64 éoliennes, situées à 10km des côtes de Courseulles-sur-Mer, et 19km de Ouistreham, doivent être implantées et fonctionnelles. Elles devraient générer 450 mégawatts, et donc alimenter en électricité neuf habitants du département sur dix. Pour l'instant, le calendrier est tenu et d'importantes opérations vont avoir lieu dans les semaines à venir.

Des trous dans la mer

La sous-station électrique et la base de maintenance sont installées. Place maintenant aux câbles et aux éoliennes l'an prochain. "C'est une année importante, la concrétisation de plus de dix années d'efforts et de développement", se réjouit Bertrand Guitton, directeur du parc éolien en mer du Calvados. Début 2024, le forage des 64 emplacements va débuter. Pour ce faire, un impressionnant bateau, le Vole au Vent, sera déployé, lui qui a déjà servi sur le chantier éolien de Saint-Nazaire.

"C'est un bateau autoélévateur, avec quatre pieds qui se posent au fond. La coque se soulève ensuite pour être à l'abri des effets de la houle. L'engin de forage, chargé sur le pont, est déposé au fond pour entamer les opérations, puis une fois que c'est fini, il s'attaque à la position suivante", explique le directeur.

Un calendrier bien précis

Les trous creusés dans les fonds marins iront jusqu'à 30 mètres de profondeur. À noter que la perturbation sonore du milieu marin a été étudiée et devrait être divisée par sept par rapport aux autres chantiers similaires, grâce à une amélioration des procédés. Une fois cela fait, les fondations pourront combler ces trous. Des pieux servant de fondation aux éoliennes seront posés, avec pour objectif de conclure cette phase du chantier avant la fin de l'année 2024. Dans le même temps, en fin d'année, l'installation des câbles inter-éoliennes, enfouis dans des tranchées, sera lancée.

Puis la dernière grosse étape aura lieu en 2025 : la pose des éoliennes. Si aucun retard n'est pris, comme c'est le cas actuellement, la mise en service est toujours prévue pour l'été 2025.