Musique. Découvrez le clip étonnant du nouveau titre du groupe Puggy

Puggy est un groupe belge, composé de trois garçons qui se sont rencontrés dans un bar et qui travaillent ensemble depuis 2005. Leur chanson Father and Son fait partie de la bande originale du deuxième opus de l'adaptation cinématographique de la bande dessinée Largo Winch. Leur dernier album Colours est sorti en 2016. Ils reviennent en 2023 avec le titre Never Give Up. Pour leur clip, le trio a fait appel à l'intelligence artificielle. Les réalisateurs ont eu l'idée de copier-coller les paroles de la chanson dans ChatGPT en lui demandant d'écrire un scénario de clip, pour voir comment il réagirait. Et cela a donné le clip que vous découvrez maintenant.