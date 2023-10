Musique. Mika chantera pour la clôture de la Coupe du monde de Rugby ce week-end

Mika était il y a quelques jours en Normandie pour un Tendance VIP. Il sera samedi 28 octobre au Stade de France pour la finale de la Coupe du monde de rugby, entre l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande.

Un show sera diffusé avant le match. A l'ouverture, on avait pu voir Zaz et Vianney. Pour la fermeture, place à Mika et le chœur d'enfants de la Maîtrise Populaire de l'Opéra-Comique.