Goderville. A 17 ans, Thomas Lallemand participe aux championnats du monde de kyokushinkai

A 17 ans, Thomas Lallemand, de Manneville-la-Goupil, se prépare pour les championnats du monde du jeudi 16 au samedi 18 novembre, à Arnhem (Pays-Bas).

Comment êtes-vous arrivé au karaté ?

"J'aimais beaucoup les arts martiaux. Vers 9-10 ans, je suis tombé sur une pub du club de Goderville que je ne connaissais pas. Dès la première séance ça m'a plu et depuis, je ne me suis pas arrêté."

Qu'est-ce qui vous plaît dans les sports de combat ?

"Je n'aime pas les sports collectifs. J'aime être seul. Les sports de combat permettent de se mettre en forme et savoir se défendre."

Vous êtes double champion de France junior. La compétition est un objectif ?

"Oui. Après la Covid, j'avais arrêté. Je m'y suis remis l'année dernière. J'ai bien retrouvé mes marques sur le tatami. Ça m'a donné envie de passer à un stade supérieur."

Comment arrive-t-on à ce niveau ?

"Il n'y a pas beaucoup de solutions. C'est surtout du travail. J'ai une facilité pour assimiler les différentes combinaisons et les techniques. Après, physiquement il faut s'entraîner. J'y passe dix heures par semaine."

Pour les mondiaux, vous êtes confiant ?

"Je me prépare mentalement. C'est une grosse étape. Je me dis qu'en face, la personne ne sera pas surhumaine (deux bras, deux jambes comme moi). On fera ce qu'il faut."

Objectif podium ?

"J'aimerais bien, mais arriver à gagner des combats dans un tournoi mondial, c'est déjà un bel objectif. Un Top 15 ou un Top 10 mondial, ce sera pas mal."