L’Espiguette, un vrai coup de foudre dans votre assiette

Une halte en terrasse est un dépaysement garanti. Chaque jour, l’ardoise propose des plats nouveaux plutôt... alléchants.

Cuisine de qualité

Produits frais au menu. En semaine, le restaurant propose une formule à moins de 11 euros. Une belle performance, se dit-on, lorsque l’on découvre dans son assiette la qualité de la cuisine. Le soir et le week-end, les tarifs retrouvent des prix plus élevés, mais justifiés.

En entrée, la salade avec ses pommes fraîches, ses magrets et son cantal est un délice, rehaussé de quelques feuilles de roquette aux saveurs denses. Pour le plat, on pourrait presque choisir en fermant les yeux, tant tout réveille l’appétit. Ce jour-là, je choisis l’osso bucco au citron. Il arrive tout chaud dans sa marmite en fonte. La viande est fondante, délicieuse, accompagnée de quelques ravioles fourrées qui se marient à la perfection. C’est exquis et copieux, rien à redire. En dessert, le trèfle de framboises et ses morceaux de croquant aux amandes, sous une crème chantilly maison aérienne, suffira pour s’en convaincre : l’Espiguette est une excellente adresse. Mais un conseil, pensez à réserver. Il n’est pas rare qu’il n’y ait plus une table de libre.

